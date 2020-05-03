شرطة كربلاء تلقي القبض على قاتل بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة

2020/05/03 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الاحد، من القاء القبض على قاتل خلال وقت قياسي من ارتكابه الجريمة نتيجة للجهود الامنية العالية وبأشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني.وذكر بيان للشرطة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “جريمة القتل حصلت نتيجة مشاجرة بين احد الأشخاص وهو صاحب محل للصيرفة مع جيرانه وهما شخصان […]

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