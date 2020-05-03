نائب عن البصرة يحذر من ازدياد الإصابات بـ “كورونا” بسبب القرارات “المتخبطة”

2020/05/03 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني , الاحد , من ازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة خلال الأيام والاسابيع المقبلة نتيجة القرارات “المتخبطة” لخلية الازمة في المحافظة, فيما اكد عدم وجود تعاون بين أبناء المحافظة والقوات الأمنية والصحية .وقال السكيني في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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