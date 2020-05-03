صالح يهنئ الصحفيين في يوم حرية الصحافة


صالح يهنئ الصحفيين في يوم حرية الصحافة
2020/05/03 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (03 أيار 2020)، الصحفيين والصحفيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية...

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