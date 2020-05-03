2020/05/03 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (03 أيار 2020)، الصحفيين والصحفيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صالح يهنئ الصحفيين في يوم حرية الصحافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صالح يهنئ الصحفيين في يوم حرية الصحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).