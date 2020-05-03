2020/05/03 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (03 أيار 2020)، الصحفيين والصحفيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح يهنئ الصحفيين في يوم حرية الصحافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (03 أيار 2020)، الصحفيين والصحفيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح يهنئ الصحفيين في يوم حرية الصحافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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