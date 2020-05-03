حصيلة هجوم زاغنية في ديالى تنتهي عند 4 قتلى و9 جرحى

2020/05/03 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الأحد (03 أيار 2020)، بمقتل وإصابة 13 شخصاً بحصيلة نهائية لهجوم دا...





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