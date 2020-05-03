وزير الرياضة الإيطالي يغير موقفه بشأن عودة الأندية إلى التدريبات

2020/05/03 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تراجع فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، عن موقفه بشأن الموافقة على عودة الأندية لاستئناف تدريباتها من جديد، استعداداً لعودة الدوري.

وتتوقف منافسات الدوري الإيطالي منذ بداية شهر مارس الماضي كما هو الحال في بقية الدوريات الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسبما أشار موقع "فوتبول-إيطاليا"، خضع وزير الرياضة الإيطالي لضعوطات الجمعيات الإقليمية، وطلب السماح للاعبين بالتدريب الفردي في مراكز التدريبات.

وأشارت الحكومة الى أن "المواطنيين يمكنهم الركض في الحدائق العامة بداية من يوم الإثنين 4 مايس، ويمكن للرياضيين في الرياضات الفردية أن يبدأوا التدريب".

لكن القرار لم يشمل الرياضات الجماعية، وتم التأكيد على أنهم لا يمكنهم دخول أي مركز تدريب حتى يوم 18 مايس.



وقد تم الحكم على ذلك من قبل العديد من الجمعيات الإقليمية، بما في ذلك إميليا رومانيا، كامبانيا، سردينيا، لاتسيو.

لكن سبادفورا طلب من اللجنة العلمية إعادة تقييم المرسوم الحكومي.



ومن المحتمل أن تفتح الأبواب يوم الإثنين أمام أندية الدرجة الأولى لاستئناف تدريباتهم.



مع التأكيد على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واتباع درجة معينة من الأمان.

بغداد اليوم/ متابعة

احتفل جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بمرور 11 سنة على سحق فريقه لريال مدريد في أرض الأخير 6-2، حيث أحدثت تلك النتيجة عاصفة كبيرة لدى الفريق الملكي وجمهوره الذي حضر لمؤازرة اللاعبين في تلك المباراة.

ونشر بيكيه على حسابه في موقع

بغداد اليوم/ متابعة

مهّدرئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، الطريق أمام استئناف النشاط الرياضي مجددا.

وصرّح سانشيز خلال مؤتمر صحفي: "أعطينا الموافقة للفرق الرياضية حتى تعود للتدريبات".

وأضاف مازحا: "أنا أميل لكرة السلة أكثر من ك

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزير الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينينو عن فتح الباب لعودة النشاطات الرياضية بدايةً من يوم 11 مايس المقبل، بعد أيام من قرار إلغاء الموسم الحالي 2019/2020 من الدوري وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وستدخل فرن

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