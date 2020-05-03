2020/05/03 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لفقدان الوزن في رمضان، ننصحك باستخدام تقنية “الوجبة البطيئة”، والفكرة وراء الأكل ببطء تكمن في تناول الطعام بشكل مختلف، مما يجعلك تأكل أقل وتشعر بالهدوء والاستمتاع بالطعام.فنحن عندما نأكل بسرعة من دون الانتباه لما نأكله فإننا نأكل أكثر، كما أننا لا نعير أي اهتمام للطعام الذي نتناوله، وبدل من ذلك نتحدث ونتناقش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تساعد الوجبة البطيئة على فقدان الوزن في شهر رمضان المبارك؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تساعد الوجبة البطيئة على فقدان الوزن في شهر رمضان المبارك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).