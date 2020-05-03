طهران تدين هجوم داعش في صلاح الدين

2020/05/03 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أدانت الجمهورية الإيرانية، الاحد (03 أيار 2020)، الهجوم الذي شنه تنظيم داعش ضد قطعات الحشد الشعبي...





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