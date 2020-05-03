بلاسخارت : التقارير الصحفية الموثوقة تمكّن الجمهور من مساءلة القادة

2020/05/03 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الصحفيين في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما أكدت أن التقارير الصحفية الموثوقة تمكّن الجمهور من مساءلة القادة.

وقالت بلاسخارت، في تغريدة لها على حساب المنظمة الرسمي في موقع تويتر، إنها في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحيي الصحفيين في الخطوط الأمامية في العراق وخارجه.

واشارت بلاسخارت الى أن التقارير الصحفية الموثوقة تمكّن الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة ومساءلة القادة، مؤكدة أن هذا لم يكن يوماً أكثر أهمية منه في أوقات الأزمات.

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