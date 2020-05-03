برهم صالح : يجب حماية الإعلاميين من الإجراءات القسرية وبناء صحافة حرة دون محاباة

2020/05/03 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدا على حماية الإعلاميين من الإجراءات القسرية

وقال صالح في تغريدة له على موقع تويتر، إنه في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يجب حماية الإعلاميين من الإجراءات القسرية، مشددا على سلامة الصحفيات والصحفيين، وضرورة بناء صحافة حرة دون خوف أو محاباة لتحقيق العدالة والسلام، وأعرب رئيس الجمهورية عن امنياته لحملة الأقلام الحرة والأفكار النيرة بالنجاح والتألق الدائم.

وتحتفل دول العالم في الثالث من آيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة اليونسكو، ورفع هذا العام شعار الصحافة من دون خوف او محاباة.

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