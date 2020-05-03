الحلبوسي : يجب إتاحة الحرية للصحافة للوصول إلى المعلومة دون قيود أو ابتزاز

2020/05/03 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعمه المطلق لصحافة حرة تعبر عن الواقع في بيئة آمنة تحفظ حياة الصحفي.

وقال الحلبوسي في تغريدة في اليوم العالمي لحرية الصحافة نؤكد دعمنا المطلق لصحافة حرَّة مسؤولة تعبر عن الواقع في بيئة آمنة تحفظ حياة الصحفي وتتيح له الوصول إلى المعلومة دون قيود أو ابتزاز.

وأضاف رئيس البرلمان سنعمل معاً من أجل تعزيز حرية الصحافة التي تبحث عن الحقيقة وتراقب وتؤشر وتسدِّد.

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