2020/05/03 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة الانتفاضة والقدس بالمجلس التنسيقي للاعلام الاسلامي، ان مسيرات يوم القدس العالمي لن تقام هذا العام في ايران بسبب وباء كورونا وسيتم احياء هذه المناسبة بطرق مختلفة.وفي الاجتماع التنسيقي حول يوم القدس العالمي الذي عقد صباح اليوم الاحد بحضور مسؤولين من مختلف الاجهزة ومن بينها الحرس الثوري ووزارات الداخلية والخارجية والصحة، صرح رمضان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة الانتفاضة: مسيرات يوم القدس العالمي لن تقام هذا العام في ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس لجنة الانتفاضة: مسيرات يوم القدس العالمي لن تقام هذا العام في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).