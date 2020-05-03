صحة البصرة: تسجيل 8 اصابات جديدة بكورونا وتعافي 9 اشخاص

2020/05/03 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةاعلنت دائرة صحة البصرة اليوم الاحد، عن تسجيل اصابة ثمانية اشخاص بفيروس كورونا فيما تماثل تسعة آخرين للشفاء، دون تسجيل وفيات ضمن موقفها الوبائي اليومي للفيروس.وقال الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان الحالات الثمانية التي سجلت في المحافظة اليوم خمسة منها اكتشفت عن طريق الرصد الوبائي الفعال وثلاثة حالات عن […]

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