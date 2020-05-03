من مبالغ المنافع الاجتماعية.. أجهزة طبية لقضاء في البصرة ب98 ألف دولار

2020/05/03 | 13:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قضاء بمحافظة البصرة، يوم الأحد، عن تسلمه مجموعة من الاجهزة الطبية الخاصة والمتطورة بقيمة 98 ألف دولار.

وقال قائم مقام قضاء الصادق الواقع شمال محافظة البصرة ياسين البطاط لـشفق نيوز، إن "الاجهزة الطبية التي تم تسلمها تبلغ قيمتها (98) الف دولار وتتضمن اجهزة مختبرية متطورة لتخطيط القلب وفحص الضغط واجهزة فحص الأسنان ومواد ادارية اخرى، مشيراً ان المواد هي من مبالغ المنافع الاجتماعية لعام 2019".

واضاف البطاط ان "المواد الصحية تم تسلمها ضمن المنافع الاجتماعية حسب طلبات الكوادر الطبية الموجودة في المراكز الصحية في القضاء حيث تم استلامها من حقل غرب القرنة (1)".

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