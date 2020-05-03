وزارة الخارجية: عودة أكثر من 14 ألف عراقي إلى البلاد خلال المدة الماضية

2020/05/03 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عودة أكثر من 14 ألف عراقي إلى البلاد خلال المدة الماضية.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوزارة عملت على استحصال الموافقات لطيران الناقل الوطنيّ في الدُخُول إلى أجواء العديد من الدول لإعادة العراقيين العالقين”، مبيناً أنه “تم

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