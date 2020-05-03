أكثر من 1400 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

2020/05/03 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ1400 شخص خلال الـ24 ساعة الاخيرة.وقالت الجامعة في بيان لها: ” خلال هذه الفترة من الوقت ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بـ1435 وفاة جديدة”​​​.وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أوائل شهر فبراير، الدولة

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