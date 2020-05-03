إدارة الزوراء تضع ضوابط وشروط للظهور الإعلامي

2020/05/03 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، انها وضعت عدد من الضوابط والشروط للظهور الإعلامي لاي شخص يخص النادي.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة النادي وضعت عدد من الضوابط التي تخص الظهور الاعلامي لكل من يرتبط بالنادي واي خرق سيواجه بعقوبة تتلاءم مع التصرف السلبي”.وأضاف رشيد، […]

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