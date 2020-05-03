2020/05/03 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم العالمي لحرية الصحافة..نقابة الصحفيين العراقيين تحيي الاسرة الصحفية ودورها المهني المتميز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اليوم العالمي لحرية الصحافة..نقابة الصحفيين العراقيين تحيي الاسرة الصحفية ودورها المهني المتميز) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اليوم العالمي لحرية الصحافة..نقابة الصحفيين العراقيين تحيي الاسرة الصحفية ودورها المهني المتميز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).