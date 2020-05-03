البصرة تسجّل تراجعًا طفيفًا بإصابات كورونا بتسجيلها 8 حالات جديدة وتؤكد وجود 236 مصاب قيد العلاج

2020/05/03 | 13:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وجاء في الموقف الوبائي لمحافظة البصرة، الذي نشرته الدائرة، أن “الحالات الموجبة الجديدة، 8 حالات، 5 منها نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة، و3 حالات راجعت المستشفى”.واشار الى أن “الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 9، […]

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