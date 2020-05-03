2020/05/03 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين نعمل على تقديم هذا العمل الروائي، عبر سلسلة مقالات مرفقة بفيديوهات، عمل شاق ومضني، تمت كتابته منذ سنتين، وهو نتاج تاريخ طويل من السفر، عبر الزمان والمكان، بحثا عن طريق للتعبير، ساورت المؤلف خلال حياته، في ارتباطها بتاريخ مليء بالغموض، يريد الكشف عنه.تاريخ أرهق المؤلف، عبر مراحل تطوره العقلي والجسدي، قام بعدة محاولات، في مراحل عمرية مختلفة، سرعان ما يتم التخلي عنها، نظرا لعدم اكتمال الصورة الحق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقديم رواية -مأساة يغود- : رواية وثائقية الجزء الأول - امال الحسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقديم رواية -مأساة يغود- : رواية وثائقية الجزء الأول - امال الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).