(المنصّة) فيلم يتمحور حول الجشع البشري وإساءة إستخدام الموارد ..!! - علي المسعود

2020/05/03 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Film - The Platformتعتبر تجربة السينما الإسبانية واحدة من أهم التجارب السينمائية في أوروبا، ، لا لأنها أنتجت ظواهر واتجاهات سينمائية كما هي حال السينما الإيطالية والفرنسية، بل لأنها أفرزت عددا كبيرا من السينمائيين المبدعين الذين تمتعوا بشهرة عالمية ، وتعتبر إسبانيا واحدة من أهم مراكز صناعة السينما في أوروبا، رغم أنّها لا تحظى بشهرة عالميّة ، ومع استحواذ شبكة "نتفليكس" على أفلام إسباني ......





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