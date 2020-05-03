الاعرجي يتحدث عن نيات خبيثة لإفشال حكومة الكاظمي: هذه فرصتكم الأخيرة

2020/05/03 | 13:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تحدث النائب السابق لرئيس الوزراء، بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، عن نيات وصفها بالخبيثة لدى بعض الكتل لافشال حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أكد أنهم أمام الفرصة الاخيرة.وقال الاعرجي، في تغريدة، إن "إعتراض بعض الكتل في الساعات الأخيرة على بعض مرشحي حكومة الكاظمي المرتقبة وبحججٍ واهية من أجل تحقيقِ نيّاتٍ خبيثة منها إفشال مهمة الكاظمي؛ فهم لا يُقدِّرون نتائج نيّاتهم إن تحققت لا سمح الله".وأضاف: "ادعو هؤلاء إلى مراجعة حساباتهم فهم أمام الفرصة الأخيرة!".

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