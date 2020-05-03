الحكومة الإيطالية تسمح بعودة تدريبات الأندية بدءا من الاثنين المقبل

2020/05/03 | 13:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الحكومة الإيطالية في طريقها للسماح باستئناف تدريبات فرق كرة القدم مبكرا ، بعد حصول العديد من أندية دوري الدرجة الأولى على موافقة المجالس البلدية مع التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.وكان فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي ينتظر استطلاع رأي لجنة علمية قبل إعادة فتح معسكرات كرة القدم غدا الاثنين، أي

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