مصدر امني لـ “العهد نيوز”: قوات امنية تدخل في ناحية ابي صيدا في ديالى لفرض القانون

2020/05/03 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص قامت قوات التدخل السريع بعملية فرض القانون في ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى شمال شرق بعقوبة على خلفية نزاعات عشائرية مسلحة الاسبوع الماضي.وقال مصدر امني لـ “العهد نيوز”، اليوم الاحد، ان “القوات قامت بعملية تفتيش تشمل جميع مناطق الناحية بحثا عن الاسلحة غير المرخصة ومصادرتها”.

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