القبض على متهمين اثنين بترويج الحبوب المخدرة في المثنى

2020/05/03 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت قيادة شرطة المثنى اليوم الأحد، عن إلقاء القبض متهمين اثنين بحوزتهما 560 حبة مخدرة و 7 غم من مادة الكريستال وادوات للتعاطي أثناء محاولتهما دخول قضاء الرميثة شمال المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان إلقاء القبض تم بعد نصب كمين من قبل مديرية مكافحة المخدرات.وأشار الى ان […]

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