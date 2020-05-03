كورونا البصرة.. اعداد التعافي تتجاوز الإصابات خلال يوم

2020/05/03 | 13:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، يوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات شفاء من الفيروس.

وذكر بيان لصحة البصرة ورد لـشفق نيوز، انه "تم تشخيص 5 إصابات نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة، إضافة الى 3 حالات راجعت المستشفى".

واضاف، أن "الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة كانت 13 حالة، ولم يتم تسجيل وفيات".

وأشار البيان إلى أنه "بذلك ترتفع حالات الإصابة في البصرة الى 476، بينها 17 وفيات، 223 حالة شفاء، 236 قيد العلاج".

ولفت البيان إلى أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة بلغ 98"، موضحا ان "عدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب بلغ 220، والفحوصات المختبرية الإجمالية بلغ 318، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي وصل إلى 7685، فيما بلغ عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان 263".

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