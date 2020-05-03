تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث ودعم المنتوج الوطني

2020/05/03 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي الموازنة المالية تذهب الى جيوب الفاسدين والمفسدين في ضل التخصيصات المالية العالية للعديد من المؤسسات الحكومية من ضمنها الرئاسات الثلاثة ، والوزراء والمدراء العامين والسفراء ، والمحافظين وغيرهم...أكمل القراءة ←

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