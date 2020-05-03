نائب يفصح عن ابرز عائق أمام تمرير حكومة الكاظمي

2020/05/03 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضح عضو مجلس النواب، اسعد ياسين، الأحد ، أبرز عائق يقف بوجه تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال ياسين في تصريح لــ /المعلومة/، أن ” ابرز عائق يقف بوجه تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هو نقطة الخلاف الحادة بين المركز والاقليم ومارافقها مؤخرا من قطع رواتب موظفي كردستان”.وأضاف، أن […]

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