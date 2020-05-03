رداً على هجوم صلاح الدين.. انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب داعش الارهابي في عدة محافظات

2020/05/03 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادبدأت القوات الامنية، اليوم الاحد، عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة بقايا داعش الارهابي، رداً على الهجمات الاخيرة التي شنها داعش في عدد من المحافظات، والتي راح ضحيتها العديد من القوات الامنية والحشد الشعبي.وذكرت مصادر امنية رسمية، أنه “تنفيذاً لاوامر القائد العام للقوات المسلحة، انطلقت عمليات عسكرية لملاحقة بقايا داعش في محيط صلاح الدين […]

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