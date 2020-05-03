ديالى تعلن اعادة المباشرة بـ10 مشاريع بكلفة تزيد عن 15 مليار دينار

2020/05/03 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول محلي في ديالى، الاحد، عن اعادة المباشرة بـ10 مشاريع بكلفة تزيد عن 15 مليار دينار رغم مخاطر كورونا.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/المعلومة/،انه” تم المباشرة بـ10 مشاريع خدمية في 5 قطاعات مختلفة منها الطرق بكلفة مادية بلغت 15 مليار دينار تم تخصيصها من ميزانية تنمية الاقاليم لمحافظة […]

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