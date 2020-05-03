2020/05/03 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنفت الهيأة العامة للتقاعد، اليوم الاحد، تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين.وقال رئيس هيأة التقاعد أحمد عبد الجليل، “لم نبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين”.وكانت وسائل اعلام محلية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت أنباء تحدثت عن استقطاع ما نسبته 12% من رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تنفي تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تنفي تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).