دولة القانون: لن نشارك في تشكيل حكومة الكاظمي ولن نصوت لصالحها

2020/05/03 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف دولة القانون، عدم مشاركته بتشكيل حكومة المكلف مصطفى الكاظمي وانه لن يصوت لصالحها داخل مجلس النواب.وذكر بيان للائتلاف تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، “يؤكد ائتلاف دولة القانون انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية […]

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