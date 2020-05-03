النيابة المصرية: مواقع التواصل بمثابة حدود رابعة تحتاج إلى حراسة من قوى الشر

2020/05/03 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النيابة العامة المصرية إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر".

وقالت النيابة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية".

وأضافت النيابة "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد".

وختمت النيابة بيانها: " فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية".

ويأتي البيان بعد أن شغل الرأي العام المصري قضايا مختلفة، منها الطالبة حنين حسام وسما المصري.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بحبس الطالبة حنين حسام على ذمة التحقيقات بعد أن بثت مقاطع صغيرة على موقع "تيك توك" ودعت الفتيات لفتح هواتفهن المحمولة للتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلن عليها أسبوعيا.

وتخضع بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، كما حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن.

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