المالية النيابية تستبعد تقليل رواتب الموظفين ومخصصاتهم

2020/05/03 | 14:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت اللجنة المالية النيابية تقليل رواتب الموظفين ومخصصاتهم أو التلاعب بها، كونها سُنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون يصدر من مجلس النواب.وقال عضو اللجنة المالية، حنين قدو في تصريح صحفي، إن تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك … Readmore

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