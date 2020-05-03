تنكسيري : نلاحق الأميركيين في كل نقطة بالخليج ومضيق هرمز

2020/05/03 | 14:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، ملاحقة الاميركيين أينما يوجدون في كل نقطة من الخليج ومضيق هرمز.وقال تنكسيري إن البحرية الإيرانية ترصد وتلاحق القوات الأميركية في بحر عمان والخليج، مشيرا الى أن الاميركيين يسعون لاستعراض … Readmore

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