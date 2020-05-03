القضاء الأعلى : حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي

2020/05/03 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، أن هناك حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي يقف وراءها المروجين لإكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إنه التقى القاضي عبد الستار بيرقدار المشرف على المركز الاعلامي بخصوص اجراءات المحاكم المركزية لمكافحة الفساد في القضايا المهمة التي تتعلق بالمال العام.

واكد بيرقدار انه لوحظ في الآونة الاخيرة بعض التسريبات والأقاويل المربكة للرأي العام التي تطال القضاء العراقي تحديداً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا انه في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفائهم من السياسيين ممن يوفروا الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة يقودها من هم محسوبين على الاعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية مروجين لإكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي في محاولة منهم للتأثير على القضاء.

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