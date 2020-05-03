احزاب العراق والكلاب

2020/05/03 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني ( الفرق بين الانسان والكلاب ان الكلاب لا تعض اليد التي اطعمتها ) – مثل انكليزي – تسلطت بعد 2003 عام الغزو الامريكي احزاب ليست كالاحزاب وينطبق عليها...أكمل القراءة ←

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