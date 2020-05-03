نائب: كل أسماء الوزراء المتداولة عرضة للاستبدال

2020/05/03 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي, الاحد, أنه لا توجد قائمة ثابتة بأسماء مرشحي الكابينة المقبلة وان كل الأسماء معرضة للاستبدال حتى اخر ساعة من عقد جلسة التصويت, مرجحا عقد جلسة التصويت يوم غد الاثنين او بعده كاقصى موعد .

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