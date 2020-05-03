انطلاق عملية عسكرية كبرى لملاحقة فلول داعش في محيط صلاح الدين وغرب ديالى والأنبار

2020/05/03 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]إنطلقت عمليات عسكرية، اليوم الاحد، لمطاردة فلول داعش الارهابي في المناطق التي نشط بها الارهاب في البلاد.

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