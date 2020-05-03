 توضيح حكومي بشأن استقطاع نسبة من رواتب الموظفين

2020/05/03 | 14:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أوضح مدير هيأة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل، اليوم الأحد، حقيقة صدور قرار باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين للشهر الجاري.وقال عبد الجليل لوكالة الأنباء العراقية، إن “هيأة التقاعد لم تبلغ بشأن استقطاع نسبة 12 % من وراتب المتقاعدين”.وأضاف أن “هيأة التقاعد تعمل على تهيئة القوائم وتهيئة السيولة المالية ثم يتم […]

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