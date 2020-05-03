صحة الديوانية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بكورونا منذ أسبوعين

2020/05/03 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية أعلنت دائرة صحة الديوانية اليوم الاحد، عن عدم تسجيل أي إصابة بكورونا منذ أسبوعين داخل المحافظة.وقال مدير إعلام الدائرة محمد العادلي، إن عدد النماذج التي تم ارسالها للمختبر المركزي في بغداد هو نموذج واحد، بالإضافة استمرار الى المسح الفعال اليومي من قبل الكوادر الطبية.وأضاف، أن جميع نتائج المسح الميداني هي نتائج سالبة، […]

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