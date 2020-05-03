الداخلية المصرية تقول إنها قتلت 18 “إرهابيا” في بئر العبد بشمال سيناء

2020/05/03 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 18 “إرهابيا” في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في مصر بعد تبادل اطلاق النيران مع قوات الأمن، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية ليل السبت-الأحد.ويأتي ذلك بعد يومين من وقوع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة ذاتها أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.وقال بيان الوزارة “توافرت معلومات […]

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