2020/05/03 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير التخطيط يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لتوزيع منحة الطوارئ على المستفيدين منها

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

نفت الهيأة العامة للتقاعد، الاحد (3 أيار 2020)، تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين.

وقال رئيس هيأة التقاعد، أحمد الساعدي، في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية: "لم نُبلغ باستقطاع نسبة من رواتب المتق

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هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (03 أيار 2020)، الصحفيين والصحفيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.





وقال صالح في تغريدة على منصته بموقع "تويتر": "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نؤكد على أهمية حماية ال

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أعلنت وزارة المالية، في حكومة إقليم كردستان، الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الأول من العام الجاري اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وذكرت مالية الاقليم، في بيان، إن "حكومة كردستان تباشر بصرف رواتب الموظفين للشهر ال

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