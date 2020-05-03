مستشار حكومي ينفي صدور قرار بتقليص رواتب الموظفين

2020/05/03 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الاحد (03 أيلول 2020)...





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