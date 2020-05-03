ائتلاف المالكي يعلن عدم تصويته لصالح حكومة الكاظمي في بيان رسمي ويكشف السبب

2020/05/03 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الأحد، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف، ...





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