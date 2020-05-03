جائحة كورونا وجائحة رجال الدين

2020/05/03 | 14:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قال الشاعر الرصافي: إذا ما الجهل خيم في بلاد … رأيت أسودها مسخت قرودا (صيد الأفكار في الأدب).لشهر رمضان الكريم طقوس جميلة مختلفة عن بقية الأشهر، وله...أكمل القراءة ←

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