مقتل منتسبين اثنين وإصابة 7 آخرين من القوات الأمنية في ديالى

2020/05/03 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمنى في محافظة ديالى، باستشهاد منتسبين اثنين واصابة سبعة اخرين خلال حملة شنها تنظيم داعش الإرهابي ضد القوات الامنية في عدد من مناطق المحافظة.وقال المصدر، ان عبوة ناسفة انفجرت على دورية امنية تابعة للجيش، ادت الى استشهاد … Readmore

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