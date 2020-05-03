زراعة النجف: سوقنا 5 آلاف طن من الحنطة والعملية تسير بانسيابية عالية

2020/05/03 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..أعلنت مديرية الزراعة في النجف الاشرف، الاحد، ان عملية تسويق محصولي الحنطة والشعير لمنافذ وزارة التجارة تسير بانسيابية عالية، مؤكدة تسويق 5 الاف طن.وقال مدير زراعة المحافظة مجيد جاسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مزارعي النجف سوقوا لغاية الان 5 الاف طن لسايلوات وزارة التجارة الأربعة في المحافظة، وان عملية التسويق تسير بانسيابية […]

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