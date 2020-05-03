المستشار المالي لرئيس الوزراء ينفي صدور اوامر باستقطاع رواتب الموظفين

2020/05/03 | 14:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، صدور قرار باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.وقال صالح، إن “الحديث عن صدور قرار باستقطاع نسبة 25 % من وراتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط جراء تداعيات أزمة كورونا عار عن الصحة”.وأضاف أن “استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وبخلافه لا يمكن إصدار […]

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