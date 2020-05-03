2020/05/03 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن نينوى يكشف عن ملفات فساد كبيرة في شرطة نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن نينوى يكشف عن ملفات فساد كبيرة في شرطة نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن نينوى يكشف عن ملفات فساد كبيرة في شرطة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).