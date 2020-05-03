استثمار كوردستان تعلن توفر نحو 800 فرصة عمل في 3 قطاعات

2020/05/03 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن توفر نحو 800 فرصة عمل في 3 قطاعات.وقال رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري لـشفق نيوز، إن "هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، ستعلن قريباً عن مشاريع استثمارية توفر مئات الفرص"، موضحا أن "هناك 461 فرصة في قطاع الصناعة، و113 في الزارعة، و227 في قطاع السياحة".وأشار شكري، إلى "قرب استئناف العمل في مشروع فلوريا ستي"، مؤكدا أنه "ستسرع عملية منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية".ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى ان "جميع هذه المشاريع ادرجت ضمن خطط هيئة الاستثمار للعام الحالي 2020".

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